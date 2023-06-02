ДОПОМАГАЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ. Багатодітним сім’ям та людям з інвалідністю передали побутову техніку

02.06.2023 17:02 27

Пральні машини, газові плити та холодильники. Таку допомогу у Новомосковську отримали багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю, які евакуювалися від постійних обстрілів та втратили усе майно. Їх регулярно підтримує Фонд Віктора Пінчука. Лише за травень людям передали півтори сотні сучасної техніки

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