На Херсонщині росіяни вбили медиків / Харківщина під атакою дронів // Війна. День 524

01.08.2023 18:05 5

росіяни вбили лікаря у Херсоні. А на Харків налетіли безпілотниками. Тим часом на росії спрацювала карма. Дрони атакували центр москви. Наші ж захисники мають успіхи на півдні України. Просуваються на Запоріжжі.

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