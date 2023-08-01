На Херсонщині росіяни вбили медиків / Харківщина під атакою дронів // Війна. День 524

росіяни вбили лікаря у Херсоні. А на Харків налетіли безпілотниками. Тим часом на росії спрацювала карма. Дрони атакували центр москви. Наші ж захисники мають успіхи на півдні України. Просуваються на Запоріжжі.

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