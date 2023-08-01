КРАСА НА ВАРТІ ПЕРЕМОГИ. У Дніпрі пройшов благодійний конкурс

01.08.2023 18:42 19

Благодійний конкурс краси. Півсотні чарівних дівчат з Дніпра та області змагалися в чотирьох номінаціях за корони переможниць. Метою ж заходу став збір коштів на потреби наших збройних сил

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