Окупанти серйозно відчують наслідки нашої роботи – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогоднішній день почався з дуже змістовних доповідей представників сил оборони й безпеки нашої держави.

Керівник Служби безпеки України Малюк і міністр внутрішніх справ Клименко щодо ліквідації наслідків ударів російських терористів по наших містах: Харків, Кривий Ріг, Херсон, інші наші міста.

Генерал Залужний доповів щодо загальної ситуації в обороні. Фронт, конкретні напрямки – доповіді генералів Сирського, Тарнавського. Командувач Повітряних сил Олещук доповів щодо результатів застосування протиповітряної оборони. Постійно, у щоденному режимі працюємо з партнерами щодо посилення нашого повітряного щита – крок за кроком додаємо захисту.

Була й окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова – окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують.

Ми готуємо низку міжнародних заходів – тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики.

Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах. І зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед, до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України – без жодного винятку. Більше політичної підтримки для України. Більше зброї для наших воїнів. Повна відповідальність держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей.

І хочу сьогодні більш конкретно, поіменно відзначити наших воїнів із напрямків на Донбасі та на Півдні нашої держави. Воїнів, чия хоробрість, чия відвага особливі. Історія кожного з них – це справжній героїзм!

Солдат Андрій Калкутін, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Солдат Павло Карасьов, 28-ма окрема механізована бригада. Солдат Віктор Константюк, 30-та окрема механізована бригада. Солдат Роман Сидорчук, 33-тя окрема механізована бригада.

Старший солдат Андрій Гора, 5-та окрема штурмова бригада. Старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий спеціальний батальйон. Старший солдат Микола Заручевський, 55-та окрема артилерійська бригада. Старший солдат Ярослав Ільків, 24-та окрема механізована бригада.

Молодший сержант Тарас Вознюк, 3-тя окрема штурмова бригада. Молодший сержант Сергій Савчук, 36-та окрема бригада морпіхів. Молодці наші хлопці!

Молодші сержанти Микола Пайцан і Михайло Щербан, сержант Ігор Аполітов – усі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади. Молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада.

Сержант Сергій Дацків, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада. Сержант Олександр Пшеничук, 47-ма окрема механізована бригада. Старший сержант Андрій Самогальський, 22-га окрема механізована бригада.

Лейтенант Ігор Литвин, 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада.

Я дякую вам, хлопці, за знищених ворогів і за врятованих вами побратимів! Я пишаюся вашими результатами! Ви – гордість наша, ви – гордість України.

Слава всім нашим воїнам!

Слава кожному й кожній, хто б’ється за Україну, хто допомагає нам наближати нашу перемогу!

Слава Україні!