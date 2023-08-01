Приносять іграшки та квіти, аби вшанувати пам’ять тих, кого вбила росія. Кривий Ріг – у жалобі. Місто оговтується від ракетної атаки по дев’ятиповерхівці, яка забрала життя шістьох людей. На місці трагедії і досі працюють комунальники та соцслужби.

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