КРИВИЙ РІГ У ЖАЛОБІ. Місто оговтується від ракетної атаки

01.08.2023 19:09 42

Приносять іграшки та квіти, аби вшанувати пам’ять тих, кого вбила росія. Кривий Ріг – у жалобі. Місто оговтується від ракетної атаки по дев’ятиповерхівці, яка забрала життя шістьох людей. На місці трагедії і досі працюють комунальники та соцслужби.

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