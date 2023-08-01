Mіські новини Новини КРИВИЙ РІГ У ЖАЛОБІ. Місто оговтується від ракетної атаки 01.08.2023 19:09 42 Приносять іграшки та квіти, аби вшанувати пам’ять тих, кого вбила росія. Кривий Ріг – у жалобі. Місто оговтується від ракетної атаки по дев’ятиповерхівці, яка забрала життя шістьох людей. На місці трагедії і досі працюють комунальники та соцслужби. Продовжити читання Уперед КРАСА НА ВАРТІ ПЕРЕМОГИ. У Дніпрі пройшов благодійний конкурс Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🕯️Кривий Ріг у жалобі Люд Кривавий терор росіян у Кри 💡Як сплачувати за світло м До 53 зросла кількість поран Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини КРАСА НА ВАРТІ ПЕРЕМОГИ. У Дніпрі пройшов благодійний конкурс 01.08.2023 18:42 51 Новини Новини України На Херсонщині росіяни вбили медиків / Харківщина під атакою дронів // Війна. День 524 01.08.2023 18:05 62 Новини Новини України СЕРПНЕВІ ЗМІНИ. Скасування пільг, винагороди військовим, поповнення з ідентифікацією 01.08.2023 17:40 68 Mіські новини Новини ДЕНЬ ПІСЛЯ ТРАГЕДІЇ. У Кривому Розі вшановують пам’ять загиблих від ракетних ударів 01.08.2023 12:31 64 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.08.2023 01.08.2023 8:31 43 Новини Новини України Для захисту життя українців і українок потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї – звернення Президента Володимира Зеленського 31.07.2023 21:53 108