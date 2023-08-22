Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна – Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із Президенткою Єврокомісії. Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через «коридори солідарності» по суходолу. Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем’єру, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою.

Хочу відзначити сьогодні також Люксембург – дякую за приєднання до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую всій нашій команді, яка працює заради цього!

І ще одне.

У Києві відбувся щорічний ветеранський форум. Мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатися до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною. І буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця.

Дякую всім, хто воює й працює заради України!

Слава Україні!