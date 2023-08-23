З Днем Державного Прапора України!

23.08.2023 12:58 25

Днем Державного Прапора України! З нагоди свята хочемо подякувати ЗСУ, медикам, волонтерам, рятувальникам, усім тим, хто потужною стіною сьогодні захищає Україну від окупанта! Зі святом! Віримо! Можемо! Переможемо!💙💛

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