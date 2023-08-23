Новини Новини України З Днем Державного Прапора України! 23.08.2023 12:58 25 Днем Державного Прапора України! З нагоди свята хочемо подякувати ЗСУ, медикам, волонтерам, рятувальникам, усім тим, хто потужною стіною сьогодні захищає Україну від окупанта! Зі святом! Віримо! Можемо! Переможемо!💙💛 Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.08.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.08.2023 23.08.2023 7:50 20 Новини Новини України Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою – звернення Президента Володимира Зеленського 22.08.2023 22:29 80 Mіські новини Новини РАКЕТНА АТАКА. росіяни вкотре вдарили по мирним Кривому Рогу 22.08.2023 19:10 103 Новини Новини України ЗСУ – В РОБОТИНОМУ / ЗАПОРІЖЖЯ ПІД РАКЕТНИМ УДАРОМ // Війна. День 545 22.08.2023 17:27 115 Mіські новини Новини КРИВИЙ РІГ – З ВОДОЮ! У райцентр запустили першу гілку водогону 22.08.2023 16:24 98 Mіські новини Новини НАЖИВО. РАКЕТНИЙ УДАР ПО КРИВОМУ РОГУ. Що відомо? 22.08.2023 11:19 93