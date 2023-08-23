Mіські новини Новини У Кам’янському майже завершили підготовку дитсадочків до навчального року 23.08.2023 15:20 19 Садочки Кам’янського вже працюють, аби вчасно розпочати новий навчальний рік. Їх перевірили на наявність укриттів та якість ремонтних робіт. Також триває і підготовка до осінньо-зимового періоду Продовжити читання Уперед З Днем Державного Прапора України! Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України З Днем Державного Прапора України! 23.08.2023 12:58 47 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.08.2023 23.08.2023 7:50 25 Новини Новини України Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою – звернення Президента Володимира Зеленського 22.08.2023 22:29 84 Mіські новини Новини РАКЕТНА АТАКА. росіяни вкотре вдарили по мирним Кривому Рогу 22.08.2023 19:10 107 Новини Новини України ЗСУ – В РОБОТИНОМУ / ЗАПОРІЖЖЯ ПІД РАКЕТНИМ УДАРОМ // Війна. День 545 22.08.2023 17:27 122 Mіські новини Новини КРИВИЙ РІГ – З ВОДОЮ! У райцентр запустили першу гілку водогону 22.08.2023 16:24 100