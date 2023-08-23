У Кам’янському майже завершили підготовку дитсадочків до навчального року

23.08.2023 15:20 19

Садочки Кам’янського вже працюють, аби вчасно розпочати новий навчальний рік. Їх перевірили на наявність укриттів та якість ремонтних робіт. Також триває і підготовка до осінньо-зимового періоду

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