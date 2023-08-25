Одещину атакували ракетами / Харківщина під обстрілом / 6 поранених на Донеччині / Війна. День 548

25.08.2023 17:13 13

Вночі росіяни вперше запустили «Калібри» з Азовського моря. Частина прилетіла на Одещину. А зранку під обстрілами опинилася Харківщина та Донеччина. Тим часом на окупованих Крим незабаром чекає звільнення. Про це заявив керівник української розвідки

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