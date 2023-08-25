Новини Новини України Одещину атакували ракетами / Харківщина під обстрілом / 6 поранених на Донеччині / Війна. День 548 25.08.2023 17:13 13 Вночі росіяни вперше запустили «Калібри» з Азовського моря. Частина прилетіла на Одещину. А зранку під обстрілами опинилася Харківщина та Донеччина. Тим часом на окупованих Крим незабаром чекає звільнення. Про це заявив керівник української розвідки Продовжити читання Уперед «Творчість єднає»! У Кам’янському відкрили художню виставку Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини «Творчість єднає»! У Кам’янському відкрили художню виставку 25.08.2023 16:56 29 Mіські новини Новини ВЧИТЕЛІ – ВОЛОНТЕРИ. Освітяни Дніпра активно підтримують ЗСУ 25.08.2023 13:09 66 Mіські новини Новини АТАКА НА ОБЛАСТЬ: Пошкоджені підприємство та інфраструктура 25.08.2023 12:15 69 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 25.08.2023 25.08.2023 7:35 20 Mіські новини Новини НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: ЗА ЛАШТУНКАМИ. 11 канал показав, як готувався ефір до свята 24.08.2023 20:21 116 Mіські новини Новини НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ГІСТЬ СТУДІЇ – ОЛЬГА ЖУРАВЕЛЬ. Пісні “Місто”, “Зорі за нас” 24.08.2023 19:50 98