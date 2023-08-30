МАСОВАНА АТАКА ПО УКРАЇНІ / ЗСУ ПРОРВАЛИ ЛІНІЮ ОБОРОНИ НА ЗАПОРІЖЖІ // Війна. День 552

28 крилатих ракет та 15 дронів. Такий арсенал збила наша ППО вночі та на світанку. Зокрема, ворог атакував Київщину. Уламки впали у Дарницькому районі. Понівечено дах торговельного центру. А у Шевченківському окупанти влучили у приватне підприємство. Загинули двоє охоронців. Ще троє людей поранені. Зокрема, пошкоджені адмінбудівля, гаражі, автівки, понад шість приватних будинків. Вибиті вікна і у кількох багатоповерхівках

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