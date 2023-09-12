Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки влади повинні спрацювати на цей крок – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Звіт за день.

Перше – закон про електронне декларування. Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон надійшов із Верховної Ради, підписав вето.

Очікую нового голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути.

Як, до речі, й стосовно законопроекту щодо ПЕПів – політично значущих персон.

І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу.

Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок.

Перед усіма іншими нарадами цього дня провів Військовий кабінет. Особливе коло учасників.

Говорили лише про те, що на фронті зараз і чого очікуємо на найближчий час. Посилення наших бригад, власне виробництво зброї,снарядів в Україні та постачання від наших партнерів. Важливі доповіді розвідки. Чітко бачимо, до чого реально готуються окупанти та до чого, відповідно, мають бути готові наші воїни.

Вагоме рішення Данії є сьогодні – найбільший за весь час повномасштабної війни та вже 12-й оборонний пакет. Обсяг цього нового пакету – понад 800 мільйонів доларів. За змістом – саме те, про що ми домовлялися з пані Премʼєр-міністром Метте Фредеріксен та її урядовою командою. Хороше посилення, дякую за нього!

Сьогодні дуже продуктивно поспілкувався зі студентами університетів Нідерландів. Це був широкий формат – кілька університетів. Доволі політичні були питання. Справді хороша увага до України, до нашої боротьби за свободу. І велике сподівання, що ми повернемо мир усій нашій землі, усім нашим людям без винятку. Я вдячний Нідерландам – і суспільству, і політичній спільноті, і тобі, Марку, пане Прем’єр-міністре, особисто за таку щиру підтримку України й за віру в Україну, у наших людей.

І, звичайно, наші воїни.

Сьогодні є за що подякувати всім воїнам нашої 95-ї окремої бригади ДШВ. 3-тя штурмова – молодці, хлопці! Об’єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють» – дякую! Всі три бригади відзначилися в боях на Бахмутському напрямку. Важливі успішні дії.

46-та окрема аеромобільна, 47-ма окрема механізована – дякую вам, воїни, за ваш рух уперед! 72-га окрема механізована бригада та 79-та окрема, ДШВ – дякую за надзвичайно міцний захист наших позицій!

І особливо відзначу сьогодні спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщіївки та в інших надзвичайно гарячих точках. Дякую вам, хлопці!

Слава Україні!