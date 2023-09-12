РОСІЯНИ ОБСТРІЛЯЛИ ХАРКІВЩИНУ / ЗСУ ТРИМАЮТЬ ПОЗИЦІЇ ТА НИЩАТЬ ВОРОЖУ ТЕХНІКУ // Війна. День 566

12.09.2023 17:14 27

Росіяни вкотре обстріляли прикордонну Харківщину. Під вогнем був Вовчанськ. З артилерії гатили по приватному сектору. В результаті здійнялась масштабна пожежа, яка охопила 100 квадратних метрів території. Люди не постраждали. Тим часом на полі бою ЗСУ мають успіх в районі РобОтиного. Триває наступ і на Мелітопольському напрямку. Українські воїни продовжують активно нищити ворожу техніку й особовий склад противника.

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