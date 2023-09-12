Mіські новини Новини До дня українського кіно у Кам‘янському презентували фільм «Довбуш» 12.09.2023 15:12 26 Довбуш для молоді. До дня українського кіно влада спільно з громадською організацією презентували фільм «Довбуш». До перегляду запросили військових, учасників бойових дій, переселенців а також дітей-сиріт та малозабезпечених та багатодітних родин Продовжити читання Уперед На Дніпропетровщині провели стрілецькі змагання на честь загиблого Героя України Віталія Бохонка Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України На Дніпропетровщині провели стрілецькі змагання на честь загиблого Героя України Віталія Бохонка 12.09.2023 13:23 46 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 12.09.2023 12.09.2023 8:34 86 Новини Новини України Паперової роботи у військах має стати значно менше – звернення Президента України 11.09.2023 22:29 82 Mіські новини Новини Пліч-о-пліч: історія родини з Херсона, яка двічі тікала від російських обстрілів 11.09.2023 19:29 103 Mіські новини Новини У Кам’ янському відбулася акція з прибирання зон відпочинку 11.09.2023 18:45 94 Новини Новини України Нічна ворожа атака дронами / Успіхи ЗСУ на півдні / Повернули «Вишки Бойка» // Війна. День 565 11.09.2023 17:33 86