До дня українського кіно у Кам‘янському презентували фільм «Довбуш»

12.09.2023 15:12 26

Довбуш для молоді. До дня українського кіно влада спільно з громадською організацією презентували фільм «Довбуш». До перегляду запросили військових, учасників бойових дій, переселенців а також дітей-сиріт та малозабезпечених та багатодітних родин

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