Зміни у програмі «Доступні ліки» : які препарати включені до списку? Гість студії – Наталія Будяк

14.09.2023 17:47 19

З липня в Україні повернулася норма, згідно з якою “доступні ліки” відпускатимуться лише за електронним рецептом. Паперовий рецепт в рамках програми продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії. Нагадаємо, програма “Доступні ліки” запрацювала у 2017 році. Але цього року з’явились деякі зміни. Про них розповіла директорка Східного міжрегіонального Департаменту НСЗУ Наталія Будяк.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Атака дронами по Україні / Харківщина та Херсонщина під обстрілом /Бавовна у Криму/ Війна. День 568

14.09.2023 17:26 33

У Кривому Розі жителі вулиці Черкасова скаржаться на відсутність водопостачання

14.09.2023 10:39 78

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.09.2023

14.09.2023 8:04 27

Наступного року додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – звернення Президента України

13.09.2023 22:07 87

Пліч-о-пліч: Дніпропетровщина допомагає жителям Херсонщини відбудувати майно

13.09.2023 19:09 86

Дітям з Дніпропетровщини, які від народження мали вади слуху, провели унікальні операції

13.09.2023 17:46 100
.