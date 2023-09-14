Зміни у програмі «Доступні ліки» : які препарати включені до списку? Гість студії – Наталія Будяк

З липня в Україні повернулася норма, згідно з якою “доступні ліки” відпускатимуться лише за електронним рецептом. Паперовий рецепт в рамках програми продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії. Нагадаємо, програма “Доступні ліки” запрацювала у 2017 році. Але цього року з’явились деякі зміни. Про них розповіла директорка Східного міжрегіонального Департаменту НСЗУ Наталія Будяк.

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