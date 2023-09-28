ХЕРСОНЩИНА ПІД ВОГНЕМ ОКУПАНТІВ / МАСОВАНА ШАХЕДНА АТАКА ПО УКРАЇНІ / УСПІХИ ЗСУ / Війна. День 582

28.09.2023 17:36

Окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Ракетою поцілили в інфраструктурний об’єкт на околицях Миколаєва. Південні й центральні регіони атакували шахедами. На полі бою ЗСУ відбили атаки росіян поблизу Григорівки, Кліщіївки та Андріївки, повідомляє Генштаб. Більше новин – у Дайджесті

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