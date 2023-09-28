Mіські новини Новини Для евакуації поранених на фронт військовим передали машину «швидкої» 28.09.2023 20:40 Продовжити читання Уперед ХЕРСОНЩИНА ПІД ВОГНЕМ ОКУПАНТІВ / МАСОВАНА ШАХЕДНА АТАКА ПО УКРАЇНІ / УСПІХИ ЗСУ / Війна. День 582 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України ХЕРСОНЩИНА ПІД ВОГНЕМ ОКУПАНТІВ / МАСОВАНА ШАХЕДНА АТАКА ПО УКРАЇНІ / УСПІХИ ЗСУ / Війна. День 582 28.09.2023 17:36 Mіські новини Новини Поранені люди та потрощені будинки: Нікополь оговтується після чергового теракту росіян 28.09.2023 13:29 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 28.09.2023 28.09.2023 7:51 Новини Новини України Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати російські ракети, ударні дрони та авіацію – звернення Президента України 27.09.2023 22:39 Mіські новини Новини Криворіжжя – палає: за тиждень – майже сотня пожеж в екосистемах 27.09.2023 21:01 Mіські новини Новини У Дніпрі відбувся черговий Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України 27.09.2023 19:25