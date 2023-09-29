ПОЦІЛИЛИ ПО МИРНИХ / ХЕРСОН ТА МИКОЛАЇВ ПІД ОБСТРІЛАМИ / Війна. День 583

583 день російського терору. Окупанти не припиняють гатити по мирних містах та селах. Зранку армія рф обстріляла Херсон. Пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура. Двоє комунальників – поранені. Завдав удару ворог і по Миколаєву. Там, влучили по обʼєкту транспортної інфраструктури.

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