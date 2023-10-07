Коли відбувається удар терористів, усі, хто цінує життя, мають бути солідарні – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні від ранку – на постійному звʼязку з нашими дипломатами, з розвідкою.

Через терористичний напад на Ізраїль та загрозу нашим громадянам, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України. Усі служби та наше посольство відстежують інформацію щодо громадян України, які могли опинитись у небезпеці.

Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян.

Щойно будуть перевірені деталі щодо цих людей, українські дипломати повідомлять суспільству.

Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте зараз в Ізраїлі, будьте максимально уважні. Дотримуйтесь інструкцій від сил безпеки та дбайте про себе й інших поруч із вами. За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство в будь-який доступний вам спосіб: Україна допоможе всім своїм людям, хоч би що відбувалось.

Сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю – кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють у заручники навіть літніх людей, не жаліючи… Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули! І бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто був поранений.

Коли відбувається такий удар терористів, усі, хто цінує життя, мають бути солідарні.

Ми в Україні особливо сприймаємо те, що сталося. Тисячі ракет у небі Ізраїлю… Люди, убиті просто на вулицях… Розстріляні машини із цивільними… Знущання із заручників… Усе це, на жаль, терор приніс і на вулиці українських міст та сіл. Наша позиція абсолютно чітка: у будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати.

Сьогоднішній терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений, і весь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки.

Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. І дуже важливо, щоб увесь світ обʼєднано та принципово реагував на терор.

Жодної підтримки терористам! Хоч би куди вони спрямовували свої ракети та хоч би на кого вони нападали, терористи повинні програвати. І це важливо для всього світу. Людське життя, мир та спокій народів однаково важливі всюди: і в Азії, і в Європі, і в Африці, і в Америці, і в Австралії. Всюди.

Хай цінність людського життя та несприйняття терору будуть тими принципами, які нарешті обʼєднають увесь світ.

Слава Україні!