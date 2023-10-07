УКРАЇНА І СВІТ. Боєприпаси від США/Зрада від Словаччини/ Підтримка від вчених

07.10.2023 11:59

🌏Мільйон іранських набоїв від США та очі для ЗСУ від Німеччини. Таку допомогу вже передали міжнародні партнери.
🌏Державне ж підприємство “Антонов” уклало угоду з французькою компанією про виробництво БПЛА.
🌏ФІФА дозволила збірним рф брати участь у чемпіонатах світу з футболу.
А президентка Словаччини виступила проти нової військової допомоги Україні.
🌏Натомість – підтримка прийшла зі світу науки.

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