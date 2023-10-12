Нагальне завдання – перевести в цифровий формат увесь облік постачання силам оборони – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Головне за сьогодні.

Провів Ставку.

Як і завжди, командувачі доповіли щодо ситуації на передовій – основні напрямки, гарячі точки. Те, що намагається робити окупант. Наші відповіді.

Особлива увага зараз одночасно і Харківщині, і Півдню, і Донеччині, зокрема боям у районі Авдіївки. Вдячний кожному воїну, кожному підрозділу за стійкість.

Загалом є за що відзначити 53-тю та 110-ту окремі механізовані бригади, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду й нашу потужну «Сімдесятдевʼятку» ДШВ. Лише цими днями й лише воїни цих бригад знищили вже сотні одиниць броньованої техніки окупанта.

Звичайно, не можу не відзначити й результати 55-ї окремої артилерійської бригади, яка воює на Запорізькому напрямку. Я дякую вам, воїни! Традиційно влучні.

Сьогодні на Ставці говорили, зокрема, про те, як забезпечити для наших воїнів більше саме власних, українських збройних можливостей. Ми вдячні кожному лідеру, кожній державі, які допомагають нам зброєю, технікою, снарядами. І робимо все, щоб постачання було більше. До речі, вчорашній «Рамштайн» цьому допоміг. Але очевидно, що базовий курс держави – це власне виробництво, це своя зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони. Усе – від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів.

Мінстратегпром уже представив мені доповіді за кількома напрямами: «броня», ракети, ПТРК. Сьогодні на Ставці була доповідь віцепрем’єра з інновацій щодо РЕБів – радіоелектронної боротьби. Розробляємо комплексну програму з усіх таких напрямів із чіткими термінами та обсягами.

Ще одне наше нагальне завдання – перевести у цифровий формат увесь облік постачання силам оборони. Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно. І щоб звіти тут, у Києві, не відрізнялися від реальних фактів на передовій.

Була на Ставці й доповідь Служби зовнішньої розвідки щодо ситуації навколо Ізраїлю та загалом у регіоні Близького Сходу. Відстежуємо всю інформацію та підтримуємо контакти з партнерами заради того, щоб не допустити поширення дестабілізації.

Ми чітко розуміємо, що єдиний, хто зацікавлений у найгіршому сценарії, – це наш ворог. Я вдячний усім у світі, хто докладає зусиль, щоб регіон Близького Сходу не вибухнув, але й щоб терористи відповіли за скоєне проти Ізраїлю – проти дітей, жінок, проти звичайних людей. Пам’ятаємо й про громадян інших держав, яких терористи захопили в заручники або вбили. Серед загиблих є й українці. Мої співчуття всім, хто втратив рідних!

Це надзвичайно важливо – і важливо для усіх у світі, навіть для тих, хто зараз цього поки що не розуміє, – щоб терористи завжди відповідали за принесене ними зло.

І ще кілька речей.

Є перші санкції від Сполучених Штатів проти тих компаній, які порушували встановлену світом стелю на ціну російської нафти. Дякую за такий санкційний крок. Варто продовжувати тиск, позбавляти Росію можливості здобувати фінанси на агресію завдяки будь-яким енергоресурсам.

Є рішення Міжнародного олімпійського комітету, який зупинив членство Олімпійського комітету Росії. Кожен у світі має поважати територіальну цілісність націй і Статут ООН. І якщо хтось там у Росії думає, ніби може ще й спорт та олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде. Дякую всім, хто захищає принципи олімпізму.

І давно очікуваний нами крок заради історичної правди. Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 32–33 років геноцидом українського народу. Дякую всім членам ПАРЄ, які проголосували за таке визнання. Справедливість завжди сильніша.

Дякую всім, хто захищає Україну! Слава нашому міцному народу!

Слава Україні!