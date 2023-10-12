Mіські новини Новини УДАР по МИРНИХ. В Нікополі є загиблі 12.10.2023 19:06 Окупанти атакували Нікополь дронами та ракетою. Поцілили по навчальному закладу та житлових будинках. Продовжити читання Уперед УДАР по с. ГРОЗА. Всіх загиблих ВПІЗНАЛИ Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України УДАР по с. ГРОЗА. Всіх загиблих ВПІЗНАЛИ 12.10.2023 16:47 Mіські новини Новини ГЕТЬ від москви! Вирішили мешканці громади на Нікопольщині 12.10.2023 15:31 Новини ЯК ЦІКАВО ПРОВЕСТИ ВИХІДНІ? 12.10.2023 15:03 Mіські новини Новини Велике ПРИБИРАННЯ у Кам’янському 12.10.2023 13:01 Mіські новини Новини РЯТУЄ “хвостиків”. КОТОМАМА по-дніпровськи! 12.10.2023 9:40 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 12.10.2023 12.10.2023 8:34