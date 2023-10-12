УДАР по МИРНИХ. В Нікополі є загиблі

12.10.2023 19:06

Окупанти атакували Нікополь дронами та ракетою. Поцілили по навчальному закладу та житлових будинках.

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