УДАР по с. ГРОЗА. Всіх загиблих ВПІЗНАЛИ

Особи людей встановили 😥 Криміналісти ідентифікували усіх 59 загиблих через ракетний удар по кафе на Харківщині.

Окупанти обстріляли житлові райони на Херсонщині. А на Одещині через атаку шахедами пошкоджено припортову інфраструктуру.