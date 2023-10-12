УДАР по с. ГРОЗА. Всіх загиблих ВПІЗНАЛИ

12.10.2023 16:47

Особи людей встановили 😥 Криміналісти ідентифікували усіх 59 загиблих через ракетний удар по кафе на Харківщині.

Окупанти обстріляли житлові райони на Херсонщині. А на Одещині через атаку шахедами пошкоджено припортову інфраструктуру.

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