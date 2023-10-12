Новини Новини України УДАР по с. ГРОЗА. Всіх загиблих ВПІЗНАЛИ 12.10.2023 16:47 Особи людей встановили 😥 Криміналісти ідентифікували усіх 59 загиблих через ракетний удар по кафе на Харківщині. Окупанти обстріляли житлові райони на Херсонщині. А на Одещині через атаку шахедами пошкоджено припортову інфраструктуру. Продовжити читання Уперед ГЕТЬ від москви! Вирішили мешканці громади на Нікопольщині Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ГЕТЬ від москви! Вирішили мешканці громади на Нікопольщині 12.10.2023 15:31 Новини ЯК ЦІКАВО ПРОВЕСТИ ВИХІДНІ? 12.10.2023 15:03 Mіські новини Новини Велике ПРИБИРАННЯ у Кам’янському 12.10.2023 13:01 Mіські новини Новини РЯТУЄ “хвостиків”. КОТОМАМА по-дніпровськи! 12.10.2023 9:40 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 12.10.2023 12.10.2023 8:34 Новини Новини України Щодня наші воїни та весь народ міцніші – звернення Президента України 11.10.2023 22:03