Наше завдання незмінне – цього року бути готовими відкрити переговори щодо членства України в ЄС – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Звіт за цей день. Насичений день.

Ставка. Ключові воєнні та зовнішньополітичні питання. Нарада з керівником ГУР. Тривала. Щодо ключових ризиків. Відповідаємо на кожен ризик, на кожну загрозу. Потужно відповідаємо.

Міністр фінансів Марченко поінформував про зустрічі та перемовини з керівниками міжнародних фінансових інституцій. Нещодавно відбулися щорічні збори МВФ та Світового банку. Важлива увага до України. І важливий висновок, який є в багатьох партнерів, у різних лідерів та інституцій: глобальна стабільність, глобальна безпека, розвиток світової економіки прямо повʼязані з тим, що російська агресія проти України повинна завершитися, завершитися справедливо – відновленням міжнародного порядку, повною силою міжнародного права.

Сьогодні є необхідне рішення Верховної Ради України – необхідне для початку переговорів із Євросоюзом. Закон про політично значущих осіб – politically exposed persons – ухвалено. Очікую текст закону на підпис. Завдання наше незмінне – цього року бути готовими відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Українську частину роботи для цього виконуємо і виконаємо. Політичне рішення про початок перемовин очікуємо від лідерів країн Євросоюзу.

Провів підсумкову нараду щодо роботи Конгресу місцевих та регіональних влад України в цьому році. Це важливий і результативний майданчик прямої комунікації з громадами та розв’язання нагальних питань, які є в регіонах, взаємодії місцевої влади з усіма структурами центральної влади, з урядом, а також Верховною Радою. Я вдячний усім, хто активно працює в межах Конгресу. Зокрема, щодо того, що стосується відновлення та підготовки до зими. Але, звичайно, роботу Конгресу варто розширити й на більший спектр питань – і щодо соціальної сфери, і щодо звʼязку, і щодо створення робочих місць, і щодо багатьох-багатьох інших речей, які важливі людям по всій країні.

І фронт. Воїни. Наші бригади. 54-та окрема механізована бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 25-та окрема повітрянодесантна бригада – це Лиманський напрямок. І Соледарський напрямок: 92-га окрема штурмова бригада та 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр». Дякую вам, воїни!

Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – «атакамси» себе показали.

Слава Україні!