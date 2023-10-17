Коли тепло з’явиться в оселях жителів області?

17.10.2023 19:04

Дніпропетровщина на 100 відсотків готова до нового опалювального сезону. Але коли тепло з’явиться в оселях мешканців, вирішуватиме місцева влада. В першу чергу вмикатимуть лікарні та амбулаторії і навчальні заклади, у тому числі й дошкільні.

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