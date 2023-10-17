Mіські новини Новини Коли тепло з’явиться в оселях жителів області? 17.10.2023 19:04 Дніпропетровщина на 100 відсотків готова до нового опалювального сезону. Але коли тепло з’явиться в оселях мешканців, вирішуватиме місцева влада. В першу чергу вмикатимуть лікарні та амбулаторії і навчальні заклади, у тому числі й дошкільні. Продовжити читання Уперед Двоє людей під завалами у Слов’янськуНазад Наше завдання незмінне – цього року бути готовими відкрити переговори щодо членства України в ЄС – звернення Президента Володимира Зеленського Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Наше завдання незмінне – цього року бути готовими відкрити переговори щодо членства України в ЄС – звернення Президента Володимира Зеленського 17.10.2023 19:13 Новини Новини України Двоє людей під завалами у Слов’янську 17.10.2023 16:22 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.10.2023 17.10.2023 8:43 Новини Новини України Працюємо, щоб дати нашим воїнам більше ППО, більше захисту містам, щоб у них зберігалося життя – звернення Президента України 16.10.2023 21:52 Mіські новини Новини Кінні змагання відбулись у Дніпрі 16.10.2023 19:11 Новини Новини України ворог атакує Україну ракетами і безпілотниками 16.10.2023 16:57