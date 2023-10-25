Кожен російський удар – це аргумент, що тиску на державу-терориста недостатньо – звернення Президента Володимира Зеленського
Дорогі українці, українки!
Звіт за цей день.
Хмельницька область, місто Славута. Там триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів минулої ночі. «Шахеди» були збиті, але багато пошкоджених будинків – вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель.
Найбільш вірогідно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція – хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС… Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога.
Цей удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО й наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, зокрема від західних компаній. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму.
Завтра у моєму графіку участь у засіданні Європейської ради – на рівні лідерів держав ЄС. І серед іншого говоритиму саме про це: санкції проти Росії потребують розширення й посилення. І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних об’єктів, – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо.
І сьогодні був важливий селектор – військові, розвідка, урядовці. Серед того, що безперечно заслуговує на увагу, – це реакція окупанта на нові можливості наших воїнів.
Після того, як наші хлопці завдали ударів по аеродромах в Бердянську та Луганську, ми бачимо, що окупанти забирають свою авіацію далі. Зокрема, намагаються перебазувати з території нашого Криму. І це хороший сигнал. Спочатку тікає російський флот, тепер тікає російська авіація. Звичка тікати – це те, що буде дуже в пригоді Росії. Бо доведеться звільнити всю нашу землю. Без винятків. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам ставати сильнішими й досягти більш далеких цілей. І дякую нашим воїнам за влучність.
Провів нараду з нашими міжнародниками щодо ключових країн Глобального Півдня, наших із ними відносин. Продовжуємо підготовку зустрічі щодо Формули миру – працюємо на всіх дипломатичних рівнях. Змістовно зустріч фактично вже готова, і зараз доопрацьовуємо коло учасників.
Дуже важливо, що у відповідних перемовинах ми бачимо незмінну увагу до України й до необхідності завершити цю війну – завершити справедливо й чесно. На різних континентах є така увага. І я вдячний усім країнам, які вже підтвердили участь і рівень свого представництва в зустрічі щодо Формули миру.
І ще одне.
Протягом усього дня був на зв’язку з нашими командувачами та з тими, хто відповідає за забезпечення наших оборонних і наступальних дій. Снаряди, зброя, техніка. Власне виробництво. Підтримка воїнів. Ми готуємо й певне розширення географії постачання в Україну від партнерів. Ми пройдемо цей марафон і досягнемо нашої перемоги. Головне – щодня додавати сили Україні, нашій державі, нашим людям.
Слава Україні!