Впевнений, що Україна обов’язково переможе; будьте впевнені в собі – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт за цей день.

Перше – селектор. Військові, розвідка, наші сили безпеки, урядовці. Окрема увага – звичайно, фронту. Та доповідь про роботу нашого морського експортного коридору – я вдячний усім, хто бʼється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину акваторії… Дістанемо й там.

Друге – тривала нарада з нашими урядовцями. Щодо тих кроків, які Україна має зробити і в контексті нашої трансформації, і в контексті нашої роботи з партнерами. Конкретні реформи. В різних сферах. Готуємо законопроєкти та урядові рішення. Деякі з них будуть прийняті вже найближчими тижнями.

Третє – розмова з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Наш прогрес у русі в Євросоюз. Рішення, яке очікуємо цього року щодо початку переговорів щодо членства. Це рішення буде вагомим, дуже символічним кроком, який відображає, як багато Україна досягла. Обговорили також ситуацію на Близькому Сході – загрозу ескалації, трагічного сценарію. Важливо захистити якомога більше життів. Запросив Шарля, пана Президента, відвідати Україну.

Четверте – провів зустріч з міністром оборони Нідерландів, яка прибула в Україну. Пані міністр відвідала Харків – і я вдячний за це, за увагу до одного з найбільших наших міст, яке потерпає від фактично щоденного російського терору. Детально обговорили оборонну підтримку, яку Нідерланди надають, і це життєво необхідно. Наші домовленості з Марком, з паном Премʼєр-міністром Рютте, виконуються на сто відсотків. Я вдячний й усьому політичному класу Нідерландів, і всьому суспільству за віру в Україну, за віру в наших людей.

Пʼяте – вдячний Сполученим Штатам за нове та дуже потужне санкційне рішення. Більш ніж 220 російських – і не тільки російських – субʼєктів, які працюють на агресію, тепер під санкціями США. Це те, що потрібно. Критичні для агресора сектори економіки. Чутливі для терористів схеми. І кожне санкційне рішення має працювати повністю – щоб не було жодного шансу у Росії обходити санкції. Сила санкцій – це сила світу. Постійно комунікуємо з нашими партнерами заради цієї мети – обʼєднаний світ має ставати тільки міцніше.

Ще дві речі.

Провів дуже змістовну нараду з урядовцями. Різні напрямки урядової роботи. Обговорили ті кроки, які потрібні для трансформації нашої держави, нашої роботи з партнерами, з донорами. Про рішення уряду, про законопроєкти, які потрібні, про посилення інституцій. Визначились з пріоритетами й готуємо нові кроки – і найближчими тижнями, і до кінця року, і в річному вимірі.

І те, що для мене робити дуже почесно кожного дня. Наші воїни. Наша вдячність. Ті, хто відзначився за цей день. Вугледарський напрямок – наша міцна 72-га окрема механізована бригада. Я дякую вам, хлопці! Марʼїнка – десантники «Сімдесятдевʼятки», молодці! Авдіївський напрямок – 31-ша, 47-ма, 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади. Я дякую кожному воїну!

І Купʼянський напрямок – 14-та й 32-га окремі механізовані бригади, 57-ма окрема мотопіхотна бригада – пишаюся вами, хлопці! І я впевнений у вас – так само, як і 24 лютого. Впевнений, що Україна обовʼязково переможе. Будьте впевнені в собі.

Я пишаюся усіма, хто бʼється заради України, знищує окупантів, відновлює наші позиції. Хто зараз в окопі. Хто зараз на бойових постах. Хто тренує наших воїнів. Хто виробляє для України зброю, снаряди й техніку. Хто навчає наших діточок. Хто лікує, рятує після ударів. Забезпечує нормальне життя наших міст. Хто дає нам світло. Всі, хто дає нам впевненість, – наші батьки, наші діти… Хто любить нас. Хто молиться за нас, за перемогу. Хто допомагає нам з усіх куточків світу. Хто пережив підвали та окупацію – і не зламався. Усі, хто щодня робить усе, щоб звільняти Україну й українців від російської неволі.

Я пишаюся тобою, український народе! Я пишаюся тобою, український воїне!

Слава Україні!