РЕКОРДНЕ немовля! ШЕСТИКІЛОГРАМОВА дівчинка народилась у Дніпрі

У Дніпрі народилася шестикілограмова дівчинка. Така вага – рідкість не тільки для нашого міста, а й для всієї України. Дитина та породілля почуваються добре. Як тільки дозволять лікарі, повернуться на рідну Нікопольщину.

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