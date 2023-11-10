Зробимо все, щоб додати Україні сили – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Звіт за цей день.

Провів засідання Ставки – спеціальне, особливо сфокусоване на стратегічних питаннях. На тому, як готуємося забезпечувати наші подальші оборонні та наступальні операції.

Плюс іще кілька важливих доповідей було на Ставці сьогодні. Перша – щодо оборонного бюджету на наступний рік, конкретних можливостей. Друга доповідь – снаряди й техніка для операцій, які зараз реалізовуємо. Третя – Херсон, деталі щодо того, як посилюємо захист міста від російського терору.

Розвідка доповіла про роботу з евакуації наших громадян із сектора Газа – продовжуємо ці наші зусилля. По змозі допомагаємо також громадянам інших держав – наших партнерів. Я дякую всім, хто залучений до цієї роботи: ГУР, МЗС, посольства. Молодці! До речі, дякую підрозділам ГУР, які виконують бойові завдання на фронті – на землі й на морі.

Звичайно, сьогодні були доповіді командувачів із фронту. Я дякую кожному підрозділу, кожній бригаді, які виконують завдання зараз і на Харківщині, і на Донеччині, і на півдні нашої держави. Воїни, я дякую вам! Усім, хто в бою, хто на бойових постах, хто допомагає.

Артилеристи 55-ї бригади – як завжди, пишаюся вами! Марʼїнський напрямок – воїни 79-ї окремої бригади ДШВ, дякую! Авдіївка – 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади. Дякую! Купʼянськ – 14-та окрема механізована бригада, 57-ма окрема мотопіхотна, 13-й батальйон «Девʼяностопʼятки», 3-й батальйон 54-ї окремої механізованої бригади, 2-й батальйон 30-ї окремої механізованої та 40-ва окрема артилерійська бригада – я дякую всім вам, воїни!

Сьогодні звернувся до учасників важливого форуму у Франції – Паризького форуму миру. Форум об’єднав лідерів: і європейських, і з інших континентів. Важливо, щоб усі наявні виклики, передусім безпекові, отримували саме глобальні відповіді – світової більшості. Що більше світ об’єднаний, що більше є ліній нашої співпраці, то менше буде шансів на домінування в тих, хто людське життя не цінує. Я вдячний Президенту Макрону за організацію таких міжнародних майданчиків.

Цими днями відбувся візит першої леді України до Франції – у межах нашої культурної дипломатії. Олена взяла участь у відкритті в Парижі представництва Українського інституту – установи, що просуває українську культуру у світі, єднає наших людей та всіх людей світу на основі культури. Є меморандум про співпрацю між Українським інститутом та університетом Сорбонна. Також Олена взяла участь у роботі конференції ЮНЕСКО – ця організація допомагає нам об’єднувати світ заради захисту української культурної спадщини від російських ударів. Була зустріч першої леді України та Еммануеля і Бріжит Макрон. Найвищий рівень уваги до України. Дякую.

Відбувся візит до Франції також першої віцепремʼєр-міністерки України Юлії Свириденко. Опрацювали питання створення фонду щодо відновлення нашої критичної інфраструктури. Готується й початок роботи з Україною Французького банку розвитку.

Провів зустріч сьогодні з міністром оборони Литви – хороша розмова. Подякував за вже надану Україні підтримку – дуже вагому. Це і зброя, і політична підтримка, і абсолютно щира підтримка суспільства в Литві для України, для українців. Справді відчувається наше союзництво. Я попросив переказати слова нашої української вдячності пану Президенту Наусєді. Та обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Литвою. Працюємо над постачанням броньованих медичних евакуаційних машин для хлопців на фронті.

Готуємось і до інших міжнародних комунікацій і заходів – ми зробимо все, щоб додати Україні сили.

Дякую всім, хто підтримує!

Слава нашому народу!

Слава Україні!