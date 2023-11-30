Обговорили залучення ресурсів у фортифікаційні роботи: пріоритет очевидний – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради. Оперативну – з військовими, з генералами Тарнавським, Москальовим, Літвіновим та всіма, хто відповідає за оборону тут, саме на Запоріжжі. Друга нарада – фактично загальнодержавна – щодо фортифікації. На всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, Волинь. І також південь – Херсонська область. Були доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників. Міністра оборони Умєрова, генерала Павлюка. Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет очевидний. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів. Обговорили й ті потреби, щодо яких будемо працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній. Окрема увага – це будівництво укриттів у школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатися принаймні у змішаному форматі – і офлайн також.

Був сьогодні в Харкові. Хороша, емоційна зустріч у метрошколі – надзвичайно корисний, правильний проєкт. Діти навчаються в класах, як у звичайній школі, але в метро – в укритті, яким є метро. Поспілкувався з хлопцями та дівчатами – світлі очі, світлий розум і дуже світла школа. Завдяки цьому є майбутнє, коли є такі діти. Я впевнений в цьому. Мав честь відзначити державними нагородами вчителів Харкова та Харківської області, з різних міст, які працюють в Україні, заради України.

Вранці сьогодні був у Купʼянську – важливо підтримати наше місто, наших захисників. Провів нараду з генералом Сирським, командирами, які воюють саме на Купʼянському напрямку. Нагородив пʼятьох офіцерів, які були присутні, та попросив окремо вручити нагороди солдатам, сержантам та молодшим офіцерам. Дякую, воїни, за вашу стійкість, за щоденну потужну роботу!

Сьогодні ж провів три телефонні розмови. Канцлер Німеччини Шольц, Премʼєр-міністр Великої Британії Сунак, Прем’єр-міністр Болгарії Денков. Є за що подякувати партнерам: наші домовленості – України та Німеччини, України та Британії, України та Болгарії – всі виконуються. Намітили й нові спільні кроки. Захист наших людей. Захист нашої Європи. Захист міжнародного правопорядку. Я дякую всім у світі, хто допомагає Україні!

Слава всім нашим героям, хто зараз у бою! Слава потужному українському народу!

Слава Україні!