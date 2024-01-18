Блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це блокувати терор – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Дуже позитивна, реально надихаюча розмова з Президентом Франції Макроном.

Подякував за створення артилерійської коаліції в межах нашого оборонного формату «Рамштайн» та за готовність Франції поставити Україні саме цього року десятки «цезарів» – дуже результативних систем артилерії та снарядів до них.

Також будемо й надалі посилювати нашу ППО, дякую Франції за сильні рішення.

Звичайно, сьогодні обговорили ситуацію на полі бою в Україні – деталі зараз, перспективи. Відповідно – те, що важливо включити в новий оборонний пакет, який Франція зараз готує.

І, окрім усього, обговорили роботу з Францією щодо безпекових гарантій для України. Ми готуємо двосторонню угоду.

Еммануелю, пане Президенте, ще раз дякую.

Продовжуємо нашу комунікацію з партнерами і щодо санкцій проти Росії – їхньої повної дії. Усі наші дипломатичні представники мають активізуватися, щоб і партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії.

Це не просто абстрактне питання – це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема ракети. У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу. Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі.

Провів сьогодні й нараду з главою нашого уряду Денисом Шмигалем. Перше – це енергетика, захист і спроможності нашої енергосистеми. Споживання зараз велике, загрози з боку ворога надзвичайно серйозні, але професійна робота і наших енергетиків, і всіх, хто відповідає за захист енергообʼєктів, дає змогу забезпечувати країну світлом і теплом. І це вагомо. Також сьогодні була окрема доповідь про захист стратегічних енергообʼєктів. Доповідав віцепрем’єр Олександр Кубраков.

Прем’єр-міністр доповів сьогодні ж і щодо ситуації в нашій фінансовій системі. Ситуація стабільна, соціальні виплати забезпечуються у повному обсязі. І при цьому – без емісії. І, до речі, хочу подякувати всім нашим платникам податків у державі – кожному й кожній, хто в Україні підтримує робочі місця, забезпечує виробництво, працює легально й чисто. За минулий рік ми маємо – попри війну – і економічне зростання 5%, і збільшення сплати податків, яке відповідає зростанню в економіці. Це чітка ознака сили України. І держава справді цінує всіх, хто в цей час попри всі складнощі працює, сплачує податки й підтримує таким чином нашу можливість – спільну можливість – захищати державу й незалежність.

Окрема доповідь глави уряду щодо будівництва фортифікацій. Триває робота, й усім, хто залучений, моя вдячність. Результати – такі, яких потребуємо.

Слава всім, хто захищає нашу державу, хто заради України б’ється та працює і хто активний максимально, щоб в України, в українських компаній, в українців був потрібний результат.

Слава Україні!