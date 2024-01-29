Випереджати ворога у якості роботи з дронами – це одне з головних завдань року – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Підсумки цього дня.

Перше. Вранішній селектор. Були, як зазвичай, доповіді з усіх напрямків державної роботи. Військові – щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв. Розвідка – поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які здобувають для України актуальну спеціальну інформацію. Окрема розмова – щодо дронів: питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами. Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо.

Друге. Провів нараду з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем – по суті, стратегічну нараду щодо всього першого півріччя в роботі з нашими сусідами у Євросоюзі. Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці з Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією. Домовленості, які вже є. Домовленості, яких маємо досягнути. Дуже змістовно. Лідерство в політиці сусідства – це те, що додає лідерства всій державній політиці. І я вдячний кожному з наших сусідів – кожній країні, кожному лідеру, які готові до цілком прагматичних та взаємовигідних відносин і підтримують реалізацію наших домовленостей. Продуктивність із кожним сусідом у Євросоюзі потрібна. Сьогодні, до речі, відбулися перемовини з міністром закордонних справ Угорщини – на рівні керівника Офісу Андрія Єрмака та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Я вважаю, правильні перемовини. Взаєморозуміння та продуктивність у відносинах – це наш пріоритет. І також проговорили з главою уряду України заплановану роботу з донорами – зустріч відповідної координаційної платформи донорів тут, у Києві. А також заплановані конференції з реконструкції України, які відбудуться в лютому в Японії та у червні в Німеччині. На все півріччя українська позиція буде представлена достойно.

І третє за сьогодні. Говорив із Прем’єр-міністром Греції. Подякував за те, що Греція з нами, зі справедливістю та з міжнародним правом. У захисті від російської агресії принциповим є голос кожної нації, яка цінує мир і безпеку так само, як і ми. Обговорили з паном Прем’єр-міністром подальшу співпрацю України та Греції – двосторонню, а також і на рівні всієї Європи: в інституціях Євросоюзу, а також у Балканському регіоні – готуємо новий саміт Україна – Балкани. А також запросив Грецію приєднатися до організації Глобального саміту миру.

Я дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую всім, хто працює заради України, заради наших воїнів, щоб у наших Сил оборони та безпеки України можливостей діяти ставало тільки більше.

Слава Україні!