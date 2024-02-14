Нарощування наших виробництв – це захист життя наших воїнів і розширення наших можливостей на фронті – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Підсумки цього дня.

Перше. Дякую Збройним Силам України, дякую воїнам ГУР – групі 13 9-го департаменту. Сьогодні додалось іще безпеки в Чорному морі. І ще мотивації нашим людям. І це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об’єктів.

Друге. Провів сьогодні особливу, тривалу нараду щодо одного з ключових питань цієї війни, а саме – наших українських можливостей протидіяти російським дронам. Були на нараді Сирський, Умєров, Сухаревський, Шмигаль, Камишін, Федоров, Єрмак, Коростельов, представники виробників, представники розвідок. Заслухав звіт щодо наявних розробок. Працюємо і над комплексами РЕБ, радіоелектронної боротьби, і над комплексами ЗРК. Вже близько половини наявних систем – саме українського виробництва, розробки наших людей. Звичайно, є й спільні проєкти з партнерами. І, власне, розпочатих виробництв та заявлених на виробництво розробок доволі багато. Головне тепер – усі їх вмонтувати в практику застосування на фронті. Правильне налаштування та переналаштування на основі реальних бойових потреб, правильна розстановка, правильна й системна інтеграція до тактики бойових дій. Правильна взаємодія між запитами фронту й можливостями нашої промисловості. Максимальне нарощування наших виробництв. А це, у підсумку, – захист життя наших воїнів та розширення наших можливостей діяти на фронті. Від протидії російським «орланам» до знищення російської РЕБ. Цей рік має забезпечити для України більше результатів – саме таких, у відновленні безпеки для українських дій. І я дякую всім нашим розробникам і виробникам, дякую всім, хто розвиває сучасний технологічний компонент у Силах оборони. Усі фінансові, організаційні та регуляторні кроки, які від держави потрібні, держава зробить. І маємо усвідомлювати, що все, що зараз наша держава, наші люди навчаться робити заради наших українських цілей у війні, обов’язково стане частиною українського експорту після війни – після досягнення наших завдань. Цілком справедливих. Глобальне значення України – бути донором безпеки, експортером безпеки. Українці вміють бути сильними й завжди тепер будуть сильними та допомагатимуть іншим.

Третє. Чергове розширення наших міжнародних коаліцій, зокрема коаліції дронів. До Великої Британії, Латвії та Швеції приєдналися Нідерланди, Німеччина, Естонія. Фундамент коаліції – сильний, коаліція вже працює. І сьогодні, до речі, – нове засідання «Рамштайну». Нарощування спільних виробництв і прискорення постачання головні, дрони та ППО – пріоритети цього «Рамштайну».

І ще одне.

Минулого вечора й ночі російські терористи дуже жорстоко обстріляли місто Селидове Донецької області. Влучання – по житлових будинках, по звичайній цивільній забудові й по лікарні. Прицільний російський удар по місту. На момент цього удару в лікарні було майже 150 пацієнтів, три людини загинули – мама з маленьким сином і жінка, яка готувалася стати мамою. Мої співчуття рідним і близьким! Обов’язково російська держава отримає відповідь на цей удар.

Ми обов’язково маємо перемогти, обов’язково досягти українських цілей. Безпека здобувається лише силою та сильними.

Слава всім, хто б’ється заради нашої держави та людей! Слава всім, хто працює заради України!

Слава Україні!