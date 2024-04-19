Цей рік уже не може бути часом просто для подальших обговорень, потрібні рішення партнерів – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Важкий сьогодні день… Ракетні удари. Дніпро – просто по центру міста, по звичайній забудові. Будинок, вокзал. Також сьогодні – Синельникове, Кривий Ріг. Удари по Нікополю… Удари по Одеському регіону – знову по портах, по експорту нашого продовольства. Сьогодні ж – обстріли й удари по Донеччині, Миколаївщині, Харківщині… Багато постраждалих. Усім надається допомога. І я дякую кожному, хто підтримує зараз наших людей, хто ліквідовує наслідки російського зла. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких.

Коли Україна звертається до партнерів по системи ППО, які в них є – є на складах, на базах зберігання, але потрібні тут, саме тут, щоб захищати життя, – ми говоримо про справжнє союзництво. І ми в Україні цінуємо зусилля кожного лідера, кожної держави, які справді активні, справді виконують обіцянки та намагаються збільшити можливості нашого повітряного щита.

Саме з Дніпра сьогодні я звернувся до учасників спеціального засідання нашої Ради Україна – НАТО. Це було засідання на рівні міністрів оборони країн Альянсу. Російські терористи вже, на жаль, мали надто багато часу – роки цієї війни, щоб знищувати українське життя. Цей рік уже не може бути часом просто для подальших обговорень. Усе цілком конкретно. Україні потрібна ППО, і партнери можуть із цим допомогти. Нам потрібна артилерія, і це те, що є у світу. Тільки достатня кількість ППО й винищувачів може відігнати російську авіацію. Рішення потрібні. Рішення можливі. Кожен у світі, хто справді прагне миру, повинен не боятися проявляти свою силу, щоб захистити життя.

Дякую всім, хто зараз з Україною, із нашими людьми, із нашим захистом. Дякую кожному в Дніпрі, в усіх інших наших містах і селах, хто спрямовує свої сили так, щоб уся наша держава була сильною. Будь ласка, дбайте про ближнього, допомагайте, коли це потрібно. Дбайте про всю нашу Україну й говоріть – усіма методами – світу правду. Правду про те, що світ може.

Слава Україні!