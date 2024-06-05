Хом’ячок з вухами ФСБ?!? Чи безпечна нова криптогра у Telegram? Як реагувати?

05.06.2024 16:12

Персональні дані в обмін на обіцянки легкого заробітку! Це про нову супер популярну нині гру Hamster Kombat у Телеграм. В яку грають буквально всі – від школярів до пенсіонерів. В ній – кумедний хом’як, на якого треба клікати, щоб заробити криптовалюту. З’ясувалось, Телеграм-бот має російський слід і може зливати інформацію про користувачів прямісінько в руки ФСБ. Чи так це насправді – ми розпитали кіберполіцію та експертів.

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