Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.30 06.06.2024

Оперативна інформація станом на 10.30 06.06.2024 щодо російського вторгнення.

Слава Україні!

Вісімсот тридцять четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

У ніч на 6 червня 2024 року окупанти атакували 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ (рф), мис Чауда (ТОТ Криму) та двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з району Таганрога (рф). В результаті протиповітряного бою збито 17 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

Протягом минулої доби зафіксовано 111 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією. за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний та 44 авіаційних удари (зокрема, із застосуванням 47 КАБів), здійснив понад три тисячі обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 131 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Російські загарбники завдавали авіаційних ударів у районах населених пунктів Харківської області: Бугаївка, Вовчанськ з напрямку Шебекіно (рф), Охримівка з напрямку Корочі (рф), Ветеринарне з напрямку Бєлгородa (рф). Також російських авіаударів зазнали Новолюбівка, Серебрянський ліс Луганської області; Нове, Колодязі, Верхньокам’янське, Андріївка, Дружба, Північне, Желанне, Сокіл, Новоселівка Перша, Карлівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Токарівка, Дніпровське, Кринки Херсонської області.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу противника та кілька інших важливих об’єктів, зокрема дві наземні станції управління БПЛА та один ворожий засіб ППО.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 1300 осіб вбитими та пораненими. Також ворог втратив 22 танки, 40 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, 41 БпЛА ОТР, 63 автомобіля та 7 одиниць спеціальної техніки.

Від початку поточної доби вже відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог здійснив 570 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з них – 18 із застосуванням РСЗВ. Також агресор завдав один ракетний удар двома ракетами та 32 удари дронами-камікадзе.

На Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось. Разом з тим, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали: 179 осіб, із них 42 – безповоротні, та 31 одиницю озброєння і військової техніки. Знищено бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, дев’ять БпЛА, чотири автомобілі та сім одиниць спецтехніки. Пошкоджено – один танк, дві артсистеми та п’ять автомобілів.

На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована. За уточненою інформацією, минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 126 осіб вбитими та пораненими. Знищено три ББМ та автомобіль.

Від початку доби на Сіверському напрямку ворог атакував один раз, в районі Білогорівки.

В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку штурмові дії ворога успіху не мали, в районі Іванівського бій триває.

На Покровському напрямку від початку доби ситуація напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Чотири атаки відбито без успіху для противника, шість боєзіткнень іще тривають. Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації обстановки. Також, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали понад 440 осіб. Знищено один танк, три ББМ, сім гармат і мінометів, та один наземний дрон.

Напружена ситуація на Курахівському напрямку, в районах Парасковіївки та Красногорівки, де на даний час тривають по два боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку від початку доби відбулось уже пʼять боєзіткнень в районах Урожайного та Новодар’ївки. Три атаки відбито без успіху для противника, тривають бойові дії в районі Урожайного.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку дії ворога успіху не мали.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.

На решті напрямків ворог активних наступальних дій не проводив.

Сили оборони вживають усіх заходів для зриву ворожих планів. Наша артилерія, ракетники, авіація та оператори безпілотних систем працюють відповідно до поставлених завдань.

Ставайте до лав до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!