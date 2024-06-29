Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.00 29.06.2024

Оперативна інформація станом на 10.00 29.06.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Вісімсот п’ятдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції.

У ніч на 29 червня 2024 року противник атакував 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарська (рф).

В результаті бойової роботи усі 10 «шахедів» збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах двох ракетних ударів, із застосуванням трьох ракет, 88 авіаційних ударів (зокрема, скинув 150 керованих авіабомб), здійснив майже 4400 обстрілів, 110 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, понад 1200 атак дронами-камікадзе різних типів.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два артилерійські засоби, чотири засоби ППО, дві станції РЕБ та 11 районів зосередження особового складу противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також ворог втратив сім танків, 25 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 29 БпЛА ОТР, дві ракети, 54 автомобіля та п’ять одиниць спеціальної техніки.

Сьогодні, станом на цей час, відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 12 авіаударів 35 КАБами та 25 ударів дронами-камікадзе, 630 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському напрямку зараз відбулося шість атак окупантів в районі Вовчанська. Дві – відбито, боєзіткнення у чотирьох локаціях продовжуються. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Пошкоджено, зокрема, один танк, три ББМ, три артилерійські системи та два автомобіля. Уражено 35 бліндажів ворога та знищено один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку триває атака наших позицій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку вже відбито два ворожих штурми. А три спроби загарбників просунутись уперед біля Спірного та Виїмки продовжуються. Українські воїни завдають ворогу комплексного вогневого ураження.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Дві атаки поблизу Калинівки відбито, точаться бойові дії у районі Часового Яру. Російський агресор успіху не має.

Ворог активно діє на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Торецька. Продовжується бій у трьох локаціях.

Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку. Вже з початку доби здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогреса та Сокола. З них чотири іще триває. Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

На Курахівському напрямку продовжується атака загарбників на Парасковіївку. Ситуація під контролем Сил оборони. Ще п’ять штурмів відбито в районі Костянтинівки. Ворог зазнав втрат. Йде підрахунок.

На Времівському напрямку російський агресор намагається просунутися в районі Водяного. Українські підрозділи стримують загарбників вогнем.

Оріхівський напрямок. Наші воїни придушили спробу окупантів прорвати оборону у районі Новоданилівки.

На решті напрямків активних наступальних дій противник не проводив.

Ставайте до лав Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!