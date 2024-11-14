Продовжуємо працювати для підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Довгий день сьогодні був.

Продовжуємо працювати для підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості – того, що потрібно, щоб Україна вистояла. Сьогодні опрацювали кілька пунктів, і зокрема – культурний суверенітет, те, що стосується і культурної спадщини України, і сучасної культури, і культурної дипломатії. Виробництво українського контенту, і заради цього – реальне, дієве об’єднання культурної спільноти в Україні. Це частина нашої сили та елемент гарантування зв’язків України з глобальним світом. Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це. Мистецтво це робить. Культура загалом – це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу. Ми маємо приділити цьому значно більше державної уваги, і це буде. Також сьогодні опрацювали пункт внутрішнього Плану щодо безпеки – безпеки в усій нашій країні, у кожній області, у кожній громаді. Це основа. Безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Хороші напрацювання є в Міністерства внутрішніх справ, у Служби безпеки України. Все обов’язково впровадимо. Вже опрацювали пункти, зокрема, щодо енергетики – детально все підготовлено – і щодо зброї: нашого виробництва, нашої співпраці з партнерами. Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками. Покроково. Те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги. Заради того, щоб ми мали право на це слово – «перемога». Ми всі – кожен українець, кожна українка. Мільйони людей, які мріють про завершення цієї війни справедливо для України й працюють заради цього, воюють заради цього.

Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Як і завжди, саме із цього починається день. Не тільки Донеччина – ще Куп’янський напрямок, наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість. Південні напрямки. Курська операція. Пишаюся всіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції та забезпечує Україні можливість переконувати світ. Переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого б’ється Україна.

Я дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!