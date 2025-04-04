Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 04.04.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 04.04.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1136-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 104 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 193 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 146 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2203 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Степок, Миропільське, Покровка, Петрушівка, Велика Писарівка, Тур’я, Проходи, Краснопілля, Рясне, Великий Прикіл, Михайлівське Сумської області; Миколаївка Чернігівської області; Покровськ, Новопіль, Воскресенка Донецької області; Січневе, Великомихайлівка, Малинівка, Комишуваха Запорізької області.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління БпЛА, дві гармати та командно-спостережний пункт противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири штурми, у бік Кам’янки та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та в бік Новомихайлівки, Торського, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Верхньокам’янського та в бік Івано-Дар’ївки і Виїмки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак у районах Кримського, Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Срібне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки, Олексіївки, Водяного Другого, Котлярівки і Олександрополя.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів в напрямках Розливу та Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам’янське загарбники здійснили вісім марних атак на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просунутись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 359 артилерійських обстрілів, з них чотири — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 16 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 30 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 66 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!