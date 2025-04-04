Жахлива Ніч у Дніпрі Після Атаки російських Шахедів по Житлових Будинках

Троє поранених та потрощені будинки.

росіяни продовжують воювати з приватним сектором Дніпра. Сьогодні вночі знову завдали масованого удару шахедами.

Один з ворожих безпілотників влучив просто у приватну оселю. Що розповідають місцеві жителі про ще одну жахливу ніч?

Під прицілом ворожої артилерією та безпілотників вкотре була й Нікопольщина.

П’ятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих у Харкові. Ввечері ударні дрони рф знову атакували місто.