Залучення ще й громадян Китаю у війну – це точно розпалення більшої проблеми, і на це потрібно абсолютно принципово реагувати – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Головне за цей день. Був військовий кабінет: ґрунтовні доповіді – Сирський, Гнатов, Драпатий. Усі напрямки, усі частини фронту. Наші позиції, необхідне постачання, комплектування. Максимум можливого для стабілізації ситуації, для наших активних дій і для нашої активної дипломатії. Також сьогодні обговорили з міністром оборони України підготовку до «Рамштайну», який запланований на п’ятницю. Пріоритет номер один – протиповітряна оборона, передусім протиракетна оборона, проти балістики. Україні потрібно щонайменше десять систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет – «петріоти» роблять це найкраще. Ми говорили неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення. Тільки за цей день уже було кілька повітряних тривог по країні через загрозу балістики. В частині нашої країни люди фактично постійно живуть під загрозою таких ударів. І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем дефіцит. Системи у світі є. Навіть «петріотів» достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів. Другий пріоритет на «Рамштайн» – це конкретне опрацювання незмінності підтримки в цьому році. Стабільність та передбачуваність допомоги для України – це те, що розчаровує агресора й реально стимулює до дипломатії. Потрібно знищити цю спокусу в Путіна, коли він сподівається, що підтримка України зникне. Не зникне. Підтримка буде продовжуватися. Нам потрібен цей сигнал і незмінне постачання оборонної допомоги.

Сьогодні ж міністр закордонних справ України доповідав щодо своєї поїздки в Кривий Ріг, на місце жорстокого удару просто по дітях, по людях, по звичайній міській вулиці. Були в цій поїздці представники 32 держав – посли та керівники місій. Я дякую кожній країні, кожному дипломату за такий прояв підтримки. Важливо, щоб світ бачив, що реально відбувається.

І ще одне. Служба безпеки України здійснює перші процесуальні дії з полоненими громадянами Китаю. Вони в Києві. Спілкуються зі слідчими. Дають інформацію про те, як опинилися на фронті, як стали учасниками цього міжнародного злочину, цієї російської війни проти України. Ми маємо інформацію також і щодо інших громадян КНР у складі російської армії – з іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів потрапляння таких солдатів у російський окупаційний контингент. Дипломатичними каналами ми доведемо необхідну інформацію до китайської сторони і, звісно, до кожного у світі, хто чув, як у Пекіні говорили, що не можна розпалювати цю війну ще більше та розширювати її масштаб. Залучення ще й громадян Китаю у цю війну – це точно розпалення більшої проблеми. І на це потрібно абсолютно принципово реагувати. Посилювати окупаційний контингент і говорити про мир – це взаємовиключні речі. Очікуємо також і на принциповість партнерів – на принциповість у підтримці України. Дякую всім, хто дійсно все робить, щоб справедливо завершити війну тривалим миром. Дякую нашим воїнам.

Слава Україні!