У Кам’янському відремонтують гуртожиток для внутрішньо-переміщених осіб

09.04.2025 19:43
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Зроблять капітальний ремонт гуртожитка для тимчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб. На це Кам’янське спрямує грант, який місто виграло від міжнародної організації. 80 відсотків витрат покриють закордонні партнери, 20 відсотків – міський бюджет. Роботи в будівлі вже стартували. Здати в експлуатацію об’єкт планують у вересні цього року. Загалом у гуртожитку зможуть проживати 250 людей. Додаткову підтримку з меблями, технікою та речами першої необхідності надасть благодійна організація “Проліска”. На сьогодні у Кам’янському зареєстровані майже 32 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Всього в місті функціонують 9 гуртожитків. Також працює Центр соціальної підтримки ВПО, де тисячі людей вже отримали консультації та допомогу. Міська влада робить усе можливе, щоб для кожного, хто вимушено залишИв рідну домівку через війну, Кам’янське стало справжнім другим домом.

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