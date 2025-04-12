Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 12.04.2025

Оперативна інформація станом на 8.00 12.04.2025 щодо російського вторгнення

Розпочалася 1144-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, з них 215 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2789 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Карасівка, Дуванівка, Куп’янськ Харківської області; Миколаївка Чернігівської області; Петрушівка, Проходи, Миропільське, Осоївка, Таратутине, Краснопілля, Великий Прикіл Сумської області; Костянтинівка, Зоря, Шевченко, Новопіль, Багатир Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, дві РСЗВ, одну артилерійську систему та два засоби ППО.

На Харківському напрямку противник минулої доби тричі проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка та Западне.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина та Ямполівка.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Івано-Дар’ївка та Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік Дачного, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Преображенка, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Розлив та Роздольне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку ворог проводив чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог сім разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 21 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 90 керованих авіабомб, а також здійснив 156 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, сім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, дві РСЗВ, 78 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!