Хроніка російського УДАРУ: Що НАСПРАВДІ сталося у Кривому Розі?

12.04.2025 20:30
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Цей російський злочин шокував увесь світ! 19-ро загиблих, серед них 9-ть дітей, понад 7 десятків людей – поранені. Це наслідки ворожого удару касетною балістикою по дитячому майданчику у Кривому Розі. Окупанти одразу ж почали виправдовуватись: поцілили по ресторану, де начебто вбили 85 військових, зокрема закордонних.
Як цю цинічну брехню спростовують місцеві, в якому стані постраждалі через атаку та як світові лідери відреагували на підступний воєнний злочин росіян?

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