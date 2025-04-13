Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 13.04.2025

Оперативна інформація станом на 08.00 13.04.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1145-тя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, за вчора, зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 135 авіаційних ударів, скинув 249 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6600 обстрілів, з них 157 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2709 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл, Петрушівка, Проходи, Миропільське, Краснопілля, Новодмитрівка, Угроїди, Сваркове, Мала Рибиця, Осоївка Сумської області; Золочів, Слатине Харківської області; Миколаївка, Гродівка, Новопавлівка, Воскресенка, Романівка, Зоря, Олександро-Калинове, Розлив, Мирне, Комар Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та три засоби протиповітряної оборони російських загарбників.

На Харківському напрямку двічі припинено діяльність ДРГ противника в напрямках Рідного (Перовське) та Тихого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень у районі Часового Яру, в напрямку Предтечиного та західніше Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову й наступальну дію агресора в бік населених Калинове, Єлизаветівка, Успенівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Преображенка, Водяне Друге, Новоукраїнка, Андріївка та в районі Срібного.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника у районі Костянтинополя та у напрямку Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку противника в напрямку Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог провів чотири марні спроби просунутись у бік позицій наших захисників.

В операційній зоні на Курщині минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 71 авіаційний удар із застосуванням 133 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 542 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 33 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 143 автомобілі, одиницю спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!