Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні майже весь день присвячений роботі з партнерами – різні формати. На середу готуємо зустрічі з партнерами з Європи: Британії, Франції, Німеччини – та Америки – зустрічі, які можуть наблизити припинення вогню та реальний, тривалий мир. Зараз, після Великодня, увесь світ бачить справжню проблематику – справжню причину того, чому бойові дії тривають. Саме Росія є джерелом війни. Саме з Москви має прийти реальний наказ російській армії на припинення вогню, і якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає – немає й тиші. Дійсно, на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. Отже, це можливо – можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Але все одно на цей Великдень були російські штурмові дії, були удари та обстріли, були втрати, зокрема, втрати цивільні. Сьогодні російських ударів іще більше. Тільки на середину сьогоднішнього дня, на 13-ту годину, було майже 3 тисячі обстрілів, штурмів, інших ударів. Було застосування російських ракет, «шахедів», майже 90 авіабомб, застосування важкого озброєння, дронів. Російські атаки тривають по всьому фронту. Ввечері очікую на нову доповідь Головкома Сирського. Тобто Росія відкинула не лише американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на перемовинах у Джидді більш ніж місяць тому, а й учорашню пропозицію – пропозицію й надалі після Великодня робити все для тиші. Все це ще раз демонструє, чого насправді хочуть у Москві. Проте Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Є очевидний, найпростіший і найбільш надійний шлях, а саме: припинити удари ракет і далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру. Представники України – і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня – матимуть основне завдання, першочергове саме щодо безумовного припинення вогню – саме це має бути початком. Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша й коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть розв’язуватися фундаментальні питання.

І ще одне.

Я дякую всім нашим воїнам, які захищають Україну, які тримають позиції, які забезпечують можливість для дипломатії. Сильна дипломатія – це дипломатія сильної держави, сильного народу. Всі наші люди, які на захисті України, усі, хто допомагає, усі, хто підтримує Україну, – дякую вам! Дякую! Пишаюся нашими людьми.

Слава Україні!