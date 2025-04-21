У Кам’янському провели засідання штабу з підготовки до опалювального сезону 2025 – 2026 років

Кам’янському провели засідання штабу з підготовки до опалювального сезону 2025 – 26 років. На початку підбили підсумки роботи житлово-комунальних служб міста за минулий осінньо-зимовий період. Місто готується заздалегідь, аби новий опалювальний сезон пройшов стабільно та без зайвих викликів. Подібні Засідання штабу проводитимуться регулярно, у тому числі з виїздами на місця. Також на Дніпровській ТЕЦ вже проведено гідравлічні випробування. Тривають роботи з ліквідації поривів. У 2025 році підприємство планує провести понад 10 кілометрів ізоляції зовнішніх тепломереж.

Продовжити читання