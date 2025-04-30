Треба припинити удари, припинити вбивства й після цього шукати рішення на перемовинах – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно говорив із Марком Карні, Прем’єром Канади, – його партія перемогла на виборах. Я привітав Прем’єр-міністра із цією перемогою, і впевнений, що наші відносини з Канадою будуть і надалі міцними. Зараз Канада головує в «Групі семи». Ми обговорили нашу взаємодію на цьому майданчику, я вдячний за готовність працювати з нами на рівні G7. Дуже цінуємо всю підтримку, яку Канада й канадійці надають Україні, нашій державі, нашим людям. Ми говорили з Прем’єром про санкції проти Росії – домовилися, що сильні санкції за війну проти агресора й надалі потрібні. Говорили й про ППО для України, про дипломатію та комунікацію з ключовими партнерами. Я запросив Прем’єр-міністра Карні відвідати Україну – Київ. Не сумніваюсь, що лідерство Канади в захисті міжнародного права буде й надалі відчуватись.

Сьогодні було також досить багато технічної роботи з нашими партнерами – дипломатичної роботи передусім. Ми готуємо зустрічі, готуємо перемовини, які відбудуться найближчим часом. Безпека – це головний пріоритет.

Говорив сьогодні з міністрами – у нас у гостях були міністри закордонних справ та оборони Люксембургу. Передусім про нашу взаємодію у Європі та про підтримку –хочу подякувати за підтримку України. Звісно, ми говорили про дипломатію, про необхідність повного припинення вогню, безумовного й на достатній період – щонайменше на 30 діб. Треба припинити удари, припинити вбивства й після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну.

Була сьогодні доповідь керівника ГУР Буданова щодо ймовірних дій ворога та можливих небезпек. Була доповідь Головкома Сирського – доповідь тривала, щодо всіх фронтових напрямків, а також дуже предметно – щодо наших дій, щодо наших операцій, щодо наших кроків найближчим часом.

І ще одне.

Сьогодні ж, у день наших воїнів-прикордонників, привітав їх, подякував за службу Україні та відзначив державними нагородами. Пишаюся нашими людьми. Дякую всім, хто працює заради України, усім, хто захищає нашу державу та українські інтереси.

Слава Україні!