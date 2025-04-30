У Кам’янському пройшов другий фестиваль-ярмарок “Весна fest – 2025”

30.04.2025 19:40
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У Кам’янському пройшов вже другий фестиваль-ярмарок “Весна fest – 2025”. Цьогоріч у ньому взяли участь 68 виконавців та творчих колективів. Протягом місяця вони демонстрували свої таланти у трьох номінаціях: вокальне мистецтво, хореографія та літературна творчість. А у фіналі свою майстерність показали 18 найсильніших учасників. Багато номерів були присвячені нашим захисникам, незламності українського народу та випробуванням, які переживає країна.

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