Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – звернення Президента

Дорогі українці!

Сьогодні фактично весь день у нашій країні – повітряні тривоги. Вночі знову був удар російських ракет та дронів. Балістика, більш ніж 140 ударних дронів за ніч. Було гучно в Києві, в інших наших містах. На жаль, є поранені. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Увесь день триває розбір завалів у Харкові, у Сумах, також у столиці. Я вдячний усім нашим людям, які щодня рятують, які щодня допомагають. Кожна мобільна вогнева група, усі розрахунки дронів-перехоплювачів, кожен підрозділ ППО, наша бойова авіація – я дякую вам за результативні чергування.

Щотижня ми працюємо, щоб наше українське небо було більш захищене, і тижні зараз – не виняток. Триває робота з партнерами, щоб ми змогли не тільки отримати нові системи ППО й ракети до них, але також щоб змогли локалізувати виробництво в Україні потрібних нам систем і ракет. Це одне зі стратегічних рішень, які потрібні. І загалом для безпеки у Європі, не лише для нашої країни, захист неба України – це одна з основ майбутньої безпекової архітектури.

І абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально теж неспокійне. Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання часу. Війна – це програш для всіх, зокрема для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати – багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно. І ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість. Сьогодні також була доповідь Головкома Сирського – щодо наших активних дій на території Курської та Бєлгородської областей. Ми захищаємо українську землю від ворожої активності в прикордонні. Я хочу подякувати сьогодні кожному підрозділу, усім нашим солдатам, усім нашим сержантам і командирам – дякую вам усім за стійкість та реальну силу, яка так потрібна Україні.

І ще одне.

Завтра Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України. Безпека та економіка завжди йдуть пліч-о-пліч. Нам потрібні десятиліття прогнозованого й відчутного економічного зростання. Стратегічне бачення Америки – формувати нові економічні партнерства. Це працюватиме й на оборону України, й на нашу оборонну взаємодію. Стратегічне бачення України – залучати партнерів до реальної роботи тут, в Україні, інвестувати тут і розвивати виробництва на нашій землі. Саме це ми й робимо. Важливо, щоб усі депутати усвідомлювали вагу цієї угоди та підтримали перспективи, які угода відкриває.

Я дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному й кожній, хто на захисті нашої держави.

Слава Україні!