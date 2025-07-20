Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 20.07.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 20.07.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1243-тя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 154 бойових зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 64 авіаційних ударів, застосувавши 31 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5706 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3857 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шостка Сумської області; Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке Донецької області; Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні та Приморське, Васинівка, Оріхів, Григорівка, Річне Запорізької області; Тягинка, Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА та одну артилерійську систему російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 323 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка, Рідкодуб, Греківка, Шандриголове, Карпівка, Колодязі, Білогорівка, Григорівка.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Шевченко, Муравка, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 16 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Шевченко, Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Воскресенка, Вільне Поле, Темирівка, Зелене Поле та в напрямку Маліївки.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу Кам’янського.

На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень з противником.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 270 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 23 ракети, 121 одиницю автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!